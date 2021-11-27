Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, в неї влетіли два авто: на Вінниччині у ДТП загинуло подружжя

Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, в неї влетіли два авто: на Вінниччині у ДТП загинуло подружжя

Ще двох осіб доправили до лікарні.

У Вінницькій області внаслідок зіткнення вантажівки Iveko Stralis та двох легкових авто загинули двоє людей, ще двоє - постраждали.

Про це у суботу, 27 листопада, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Аварія сталася напередодні близько 18:20 під час в'їзду до смт Вороновиця.

За попередньою інформацією слідства, 55-річний водій вантажного автомобіля Iveko Stralis із причепом для перевезення великогабаритного транспорту під час розвороту виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з двома легковиками.

Внаслідок аварії 60-річний водій Volkswagen Touran та його 58-річна дружина, мешканці смт Теплик Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події.

29-річних водія та пасажира Citroen Berlingo, мешканців Вінниці, з політравмами госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

Водій вантажного автомобіля, мешканець Одеської області, не постраждав. Він був тверезий.

Нагадаємо:

У Харкові суд обрав запобіжний захід водію вантажівки, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив масштабну ДТП, що спричинило загибель трьох людей. Наступні 60 діб зловмисник проведе за ґратами.

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