Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, в неї влетіли два авто: на Вінниччині у ДТП загинуло подружжя

Ще двох осіб доправили до лікарні.
У Вінницькій області внаслідок зіткнення вантажівки Iveko Stralis та двох легкових авто загинули двоє людей, ще двоє - постраждали.
Про це у суботу, 27 листопада, повідомляє пресслужба місцевої поліції.
Аварія сталася напередодні близько 18:20 під час в'їзду до смт Вороновиця.
За попередньою інформацією слідства, 55-річний водій вантажного автомобіля Iveko Stralis із причепом для перевезення великогабаритного транспорту під час розвороту виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з двома легковиками.
Внаслідок аварії 60-річний водій Volkswagen Touran та його 58-річна дружина, мешканці смт Теплик Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події.
29-річних водія та пасажира Citroen Berlingo, мешканців Вінниці, з політравмами госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.
Водій вантажного автомобіля, мешканець Одеської області, не постраждав. Він був тверезий.
Нагадаємо:
У Харкові суд обрав запобіжний захід водію вантажівки, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив масштабну ДТП, що спричинило загибель трьох людей. Наступні 60 діб зловмисник проведе за ґратами.
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