Водій вантажівки за $14 000 намагався вивезти ухилянта за кордон: чим це закінчилось

Ухилянт причаївся на місці для відпочинку водія.

Прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону. Водій вантажівки, за 14 тис. доларів, погодився перевезти чоловіка призовного віку до Словаччини.

Про це повідомила ДПСУ.

"Пасажир" причаївся на місці для відпочинку в автівці та мав намір уникнути проходження прикордонного контролю. Зʼясувалося, що за обіцянку й організацію незаконного перетину кордону він заплатив 14 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали переправника та оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловік, який намагався незаконно перетнути державний кордон понесе адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали горе-втікачів, які застрягли у багнюці.

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