Водій відволікся на цигарки: у Польщі в ДТП загинула 27-річна українка

У Польщі сталася смертельна ДТП за участю авто з українцями.

Легковик з трьома пасажирами на швидкості вилетів на узбіччя і перекинувся. В результаті загинула 27-річна дівчина.

Про це повідомляє Yavp.pl.

ДТП сталася в місті Шадек Лодзького воєводства близько 21 години 25 липня. 24-річний громадянин Грузії їхав легковиком Honda Civic разом з трьома пасажирами: 30-річним чоловіком та двома жінками 24 та 27 років. Всі пасажири – українці.

В якийсь момент водій потягнувся за цигарками, які лежали між сидіннями, але через надмірну швидкість втратив контроль над керуванням. В результаті автомобіль вилетів у кювет і перекинувся.

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Всіх чотирьох людей доправили до лікарні, але від отриманих травм в медзакладі, не зважаючи на зусилля медиків, померла одна з дівчат - 27-річна пасажирка.

30-річний чоловік залишився у шпиталі, 24-річну жінку після обстеження відпустили додому. Водія затримали.



Справою займається прокуратура.

Нагадаємо, що на Тернопільщині 23-річний житель Борщівської громади викрав рейсовий мікроавтобус на задньому сидінні якого спав водій.

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