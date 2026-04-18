Водій влетів у дерево і вбив дитину — жахлива ДТП на Житомирщині
Поліція з’ясувала, що водій перебував у нетверезому стані.
У Житомирській області сталася смертельна ДТП — водій сів за кермо у нетверезому стані.
Про це повідомили у поліції.
«26-річний житель Житомирського району, керуючи автомобілем Ford Mondeo, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де зіткнувся із деревом. У результаті отриманих у ДТП травм 12-річний житель громади загинув на місці події. Інших пасажирів — жінку та малолітню дитину — госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.
Водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав. На місці події було зафіксовано, що чоловік перебував за кермом у нетверезому стані (1,33 проміле).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий срок.
