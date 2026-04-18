Водій влетів у дерево і вбив дитину — жахлива ДТП на Житомирщині

Поліція з’ясувала, що водій перебував у нетверезому стані.

Анастасія Павленко
На місці ДТП

На місці ДТП

У Житомирській області сталася смертельна ДТП — водій сів за кермо у нетверезому стані.

Про це повідомили у поліції.

«26-річний житель Житомирського району, керуючи автомобілем Ford Mondeo, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де зіткнувся із деревом. У результаті отриманих у ДТП травм 12-річний житель громади загинув на місці події. Інших пасажирів — жінку та малолітню дитину — госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля тілесних ушкоджень не отримав. На місці події було зафіксовано, що чоловік перебував за кермом у нетверезому стані (1,33 проміле).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий срок.

Нагадаємо, у лісовому масиві поблизу села Давидів Львівського району сталася смертельна ДТП — загинула 17-річна дівчина.

