Поліцейські Запоріжжя розшукують винуватця ДТП, який збив військового на смерть і втік з місця трагедії.

В СМТ Комишуваха Запорізької області 12 липня сталася трагічна подія - водій автомобіля збив військовослужбовця та втік з місця пригоди, залишивши постраждалого помирати на узбіччі дороги.

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького. Невідомий водій автомобіля "Toyota Hilux" темного кольору здійснив наїзд на військовослужбовця, який йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху.

Замість того, щоб зупинитися та надати допомогу, водій втік з місця події. Внаслідок отриманих травм військовослужбовець загинув на місці.

Водій-втікач на Запоріжжі збив військового і залишив помирати на узбіччі / Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Поліція Запорізької області проводить активні пошукові заходи для виявлення та затримання винуватця ДТП. За попередньою інформацією, розшукуваний автомобіль має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Правоохоронці звертаються до всіх громадян з проханням про допомогу у розшуку злочинця. Якщо ви були свідком цієї події або маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля "Toyota Hilux" з описаними пошкодженнями, просимо повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.

Нагадаємо, у Вінниці 40-річний водій на шаленій швидкості збив 5-річного хлопчика, коли той із батьком переходив дорогу пішохідним переходом. Удар був такий, що від травм дитина померла одразу. Винуватець з місця аварії втік.

Напідпитку і на шаленій швидкості водій на зебрі збив дитину! Резонансне ДТП у Вінниці

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