Водій-втікач, який на смерть збив військового у Херсонській області, сам здався поліції

Чоловіка оголосили у розшук після аварії.
Поліція Херсонщини затримала водія фури, який збив 21-річного велосипедиста. Хлопець на той час проходив службу в Збройних Силах України за контрактом.
Про це повідомили у поліції області.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч з понеділка 27 вересня на вівторок 28 вересня. На автодорозі "Гола Пристань – Скадовськ" вантажівкою був смертельно травмований молодий хлопець.
За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження.
Після того, як порушника оголосили у розшук, він сам з’явився в поліцію та зізнався в причетності до ДТП.
Кермувальником виявився 37-річний житель обласного центру. Чоловік пояснив, що повертався на вантажному автомобілі DAF до Херсона і в темряві не помітив велосипедиста, який рухався в його смузі руху. А місце автопригоди покинув тому, що злякався.
Наразі проводяться необхідні експертизи, автомобіль вилучений та перебуває на поліцейському майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.