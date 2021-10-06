Водій-втікач, який на смерть збив військового у Херсонській області, сам здався поліції

Водій-втікач, який на смерть збив військового у Херсонській області, сам здався поліції

Чоловіка оголосили у розшук після аварії.

Поліція Херсонщини затримала водія фури, який збив 21-річного велосипедиста. Хлопець на той час проходив службу в Збройних Силах України за контрактом.

Про це повідомили у поліції області.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч з понеділка 27 вересня на вівторок 28 вересня. На автодорозі "Гола Пристань – Скадовськ" вантажівкою був смертельно травмований молодий хлопець.

За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження.

Після того, як порушника оголосили у розшук, він сам з’явився в поліцію та зізнався в причетності до ДТП.

Кермувальником виявився 37-річний житель обласного центру. Чоловік пояснив, що повертався на вантажному автомобілі DAF до Херсона і в темряві не помітив велосипедиста, який рухався в його смузі руху. А місце автопригоди покинув тому, що злякався.

Наразі проводяться необхідні експертизи, автомобіль вилучений та перебуває на поліцейському майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.

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