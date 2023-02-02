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Водій заснув за кермом: на Херсонщині у страшній ДТП загинули дві жінки

Водій заснув за кермом: на Херсонщині у страшній ДТП загинули дві жінки

Фото: Управління ДСНС у Херсонській області

У Бериславському районі на трасі зіткнулися дві автівки.

На Херсонщині, у Бериславському районі, сталася ДТП, в якій загинули дві людини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомив Суспільне пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований.

За його словами, неподалік Нововоронцовки зіткнулися два легкові автомобілі "ВАЗ 2101" та Daewoo Nexia. У першій автівці перебували водій і пасажирка, у другій — водій, двоє дорослих та семирічна дитина.

"Водій "ВАЗ 2101", за попередньою інформацією, заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Daewoo Nexia, яка рухалась в зустрічному напрямку. Загинули дві жінки", — повідомив Кований.

Всі інші учасники аварії травмувались, їх госпіталізували. Автомобілі вилучили, як речові докази та назначили низку експертиз.

Нагадаємо, в Одеській області сталася ДТП - загинули 31-річний водій "ВАЗ" та його дві доньки. 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку в тяжкому стані доправили до лікарні.

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