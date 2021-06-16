Водій заснув за кермом: на трасі Одеса-Київ загинула пасажирка припаркованого на зупинці авто

Від отриманих травм 65-річна жінка загинула на місці аварії.

Сьогодні, 16 червня, на автодорозі Одеса-Київ біля смт Іванівка 37-річний водій вантажівки MAN заснув за кермом та зіткнувся із запаркованим на зупинці Daewoo Lanos.

Як повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, від отриманих травм 65-річна пасажирка легковика загинула на місці, а 41-річну водійку госпіталізували до лікарні.

На місці аварії працюють слідчі. Також вирішується питання щодо внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Нагадаємо, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.

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