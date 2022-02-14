Водій збив маму з візочком: медики розповіли про стан малюка після ДТП в Одеській області

Водій збив маму з візочком: медики розповіли про стан малюка після ДТП в Одеській області

Стан дитини стабільний, розпочато лікування.

Медики розповіли про стан півторамісячної дівчинки, яка з матір'ю потрапили у ДТП в Одеській області. Їх збив водій, коли вони йшли узбіччям.

Про це пише місцеве видання "УСІ".

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Як повідомив дитячий хірург Іона Диланян, дитину шпиталізували у стані середньої важкості. Зокрема, у дитини - перелом стегна та струс мозку. Наразі дитина перебуває у відділі нейрохірургії. Стан дитини стабільний, розпочато лікування.

У селищі Нерубайське позашляховик збив молоду жінку з немовлям у візочку | Новини України

Нагадаємо, ДТП сталася у селі Нерубайське, в Одеській області. Від удару візочок з дитиною відкинуло на узбіччя, сам же водій з'їхав у кювет. Маму з дитиною забрала “швидка” з місця події.

Проти водія відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ. За скоєне йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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