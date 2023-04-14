Водій зіткнувся з деревом: на Миколаївщині в автівці живцем згоріли троє людей (фото)

На автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

Водій легкового автомобіля, марка якого наразі встановлюється, зіткнувся з деревом. Після цього транспортний засіб загорівся.

"У результаті події загинули: водій — чоловік 1994 р.н. та двоє пасажирів — один 1999 р.н. та підліток 2009 р.н. Ще одна дитина також 2009 р.н. у важкому стані госпіталізована бригадою швидкої медичної допомоги до медичного закладу", - йдеться у повідомленні відомства.

Підрозділом ДСНС ліквідовано пожежу автомобіля та за допомогою спеціального обладнання деблоковано тіло загиблого водія.

Нагадаємо, на Миколаївщині водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік з місця аварії.

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