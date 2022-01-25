Водія буквально розірвало: під Харковом позашляховик потрапив в ДТП з двома вантажівками: фото

Внаслідок аварії загинула одна людина, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.
У вівторок, 25 січня, на автотрасі поблизу селища Коротич під Харковом трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок та позашляховика.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, опублікувавши фото з місця аварії.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що в аварії загинув водій позашляховика, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження.
“На даний час працівниками поліції проводиться огляд місця події та встановлюються усі обставини ДТП”, - йдеться у повідомленні.
В Telegram-каналі “ТруХа” очевидці публікують відео з місця ДТП, повідомляючи, що внаслідок зіткнення тіло водія позашляховика буквально розірвало. Пасажир дивом вижив. Ніхто не загинув також в одній із вантажівок, яка опинилася у кюветі.
Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталася ДТП за участі Daewoo Lanos і фури. Загинули чотири людини - два чоловіки і дві жінки.
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