Водія трясло і він виїхав на зустрічну смугу: у Мелітополі підліток врятував маршрутника і пасажирів

Підліток вирулив маршрутку на узбіччю і зупинив її, а потім викликав чоловікові швидку.
У Мелітополі Запорізької області хлопець врятував водія маршрутки, якому стало зле за кермом та запобіг аварії.
Про це повідомляє mv.org.ua.
Сьогодні у Мелітополі маршрутка №11 ледь не потрапила в ДТП. Під часу руху водієві стало зле і він втратив керування. Некерований автобус вискочив на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17-річному пасажирові Олександру Оганьяну.
Він підскочив до водія, вирулив маршрутку на узбіччя і зупинив.
" Пасажири кричали "Водієві погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", - розповідає 17-річний підліток Олександр.
Далі хлопець викликав поліцію та "швидку", а до приїзду медиків разом із ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу.
" Водія трясло, ми притримували йому щелепу та голову, щоб уникнути травм та асфіксії", – говорить хлопець.
Виявилося, підліток вчиться водінню, а навички надання першої допомоги має завдяки тренінгам ПЛАСТу, членом якого він є.
Нагадаємо, що Австралії чоловік перекинувся на човні з сином і пожертвував собою заради порятунку дитини.
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