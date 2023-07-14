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Водіям нагадали правила перевірки на сп'яніння: важливий нюанс, про який забувають

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Водіям нагадали правила перевірки на сп'яніння: важливий нюанс, про який забувають

Поліцейським не потрібні свідки для перевірки водія на стан сп'яніння за умови відеофіксації / Фото: Facebook/Патрульна поліція Полтави

За умови відеофіксації огляду на стан сп’яніння поліцейським не потрібно залучати для огляду двох свідків.

Нововведення, які набули чинності від початку 2023 року за певних умов дозволяють поліцейським під час перевірки водіїв на стан сп’яніння не залучати двох свідків. 

Про це нагадав в ефірі національного телемарафону перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Огляд на стан сп'яніння наразі може здійснюватися за умови відеофіксації процесу поліцейськими, за наявності такої технічної можливості. Тобто якщо є можливість зафіксувати весь процес на відеокамеру, на бодікамеру, то свідки не потрібні”, - наголосив він.

Білошицький підкреслив, що лише у випадку відсутності такої можливості, як і раніше, поліцейські повинні залучити для огляду двох свідків. 

“Це така зміна, яка часто поки що невідома водіям, тому нагадати її важливо", - зауважив заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, в Україні на водіїв чекають суворіші правила складання іспитів. Зокрема, йдеться про відеонагляд і звукозапис під час складання теоретичної та практичної частини іспиту.

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Дата публікації
Перегляди
712
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