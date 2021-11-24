Водіям радять бути дуже обачними на дорогах: у яких регіонах 24 листопада сипатиме сніг

Водіям радять бути дуже обачними на дорогах: у яких регіонах 24 листопада сипатиме сніг

Водночас у Карпатах туристів через погодні умови просять не ходити в гори.

Нічні морози та ожеледиця на дорогах. Українським водіям надзвичайники радять бути дуже обачними на дорогах. Особливо у центрі та на сході країни, де синоптики обіцяють сьогодні місцями мокрий сніг.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 листопада.

Напередодні засніжило у кількох регіонах півночі та заходу країни. Але найбільше вхурделило на Чорногірському хребті. Зокрема, на горі Піп Іван. Рятувальники просять туристів утриматися цими днями від походів у гори.

А от столицю напередодні мокрий сніг паралізував. Надвечір увесь транспорт став у заторах, а люди добиралися по кілька годин. Сталося і чимало аварій. Деякі водії кидали свої машини та пересідали в метро. Ціни на таксі прогнозовано зросли, подекуди навіть у чотири рази.

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