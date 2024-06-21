Водіям загрожують нові штрафи: які суми і до чого тут військова поліція

Законопроєкт передбачає, що військові поліцейські зможуть перевіряти документи у водіїв, зупиняти авто та проводити їхній поверхневий огляд.
В Україні водіям загрожують штрафи у 17 000 грн за невиконання законних вимог працівників військової поліції, яка займатиметься забезпечення правопорядку і дисципліни в ЗСУ та інших військових формуваннях. Можливий також арешт терміном до 10 діб.
Кому саме загрожують нові штрафи та арешт, йдеться про цивільних чи військових – читайте на ТСН.ua.
Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6570-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження діяльності Військової поліції". Він йде разом із основним законопроєктом №6569-д про військову поліцію, ухваленим Радою за основу.
Саме законопроєкт №6570-д передбачає штрафи у 17 000 грн за невиконання законних вимог працівників військової поліції.
Повноваження військової поліції
Законопроєктом передбачено, що військові поліцейські матимуть широкі повноваження. Зокрема:
- перевірка документів у водіїв;
- зупинка автомобілів та проведення їхнього поверхневого огляду;
- обмеження або заборона руху транспорту та пішоходів у випадках затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, або за обставин, що загрожують життю та здоров'ю людей.
Військові поліцейські також повинні зупиняти військовий транспорт, якщо його водії порушують правила дорожнього руху, а також – якщо є ознаки технічної несправності, або транспорт використовується не за призначенням чи з протиправною метою.
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Штрафи та санкції для водіїв
За невиконання законних вимог працівників військової поліції у законопроєкті запропоновано запровадити штрафи для водіїв у розмірі 17 000 грн.
Військова поліція також матиме право затримувати на добу осіб у військовій формі, які не мають зі собою документів, та передавати їх уповноваженим органам.
Зокрема, законопроєктом 6570-д вводиться нова стаття до Кодексу України про адмінправопорушення – "Невиконання законних вимог посадових осіб Військової поліції". Вона передбачає такі санкції:
- за ненадання інформації військовій поліції на запит її посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третім особам про збір інформації – штраф від 4 250 грн до 6 800 грн;
- за невиконання або несвоєчасне виконання вимог посадових осіб військової поліції щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню законодавчих актів – штраф від 6 800 грн до 10 200 грн або арешт з утриманням на гауптвахті терміном до 10 діб;
- за невиконання або несвоєчасне виконання вимог посадових осіб військової поліції щодо усунення порушення вимог законодавчих актів – штраф від 10 200 грн до 17 000 грн або арешт з утриманням на гауптвахті терміном від 10 до 15 діб.
Зауважимо, як заявляв нардеп-голова Комітету верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, повноваження військових поліцейських поширюватимуться лише на військовослужбовців ЗСУ та резервістів, які перебувають на зборах. Однак у законопроєкті вказано, що військові поліцейські при проведенні оперативних дій зможуть зупиняти автомобілі, перевіряти документи у водіїв, проводити поверхневий огляд транспортних засобів, а також обмежувати та/або забороняти рух транспорту.
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До слова, відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язаних, які ухилятимуться від призову, обмежать у праві керувати авто за вимогою ТЦК та СП.
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