Водіям загрожують нові штрафи: за що каратимуть українців та на які суми

У разі ухвалення законопроєкту власникам гучних систем вихлопу доведеться їх демонтувати або ж сплачувати чималеньку суму.

В Україні можуть запровадити новий штраф для власників транспортних засобів. До Верховної Ради внесли новий законопроєкт, яким передбачені певні зміни для водіїв.

За що пропонують штрафувати українців за кермом і про які суми йдеться – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

В Україні заговорили про новий штраф для водіїв

Власникам гучних систем вихлопу – приготуватися. В Україні можуть запровадити новий штраф – за перевищення транспортом допустимого рівня шуму, чим особливо "грішать" мотоциклісти. Розмір штрафу передбачається встановити на рівні 17 000 грн. За повторне ж порушення доведеться платити вже вдвічі більше - 34 000 грн. Або ж особу можуть позбавити права на керування транспортним засобом на строк від трьох до шести місяців. Про це повідомив ініціатор законопроєкту Давид Арахамія.

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"Я спільно з колегами з правоохоронного комітету подав окремий законопроєкт, який забороняє під час війни їздити на транспортних засобах, які перевищують допустимий рівень шумності. Зараз це не на часі, тому власники мають демонтувати ці гучні системи вихлопу, які лякають людей. Звичайно ж, це не стосується тих випадків, коли йдеться про гонки поза містом", - мовиться в повідомленні.

У чому проблема?

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність запровадження штрафу обумовлена тим, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, використання якого призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна. А це, своєю чергою, викликає невдоволення суспільства. Арахамія додав, що документ спрямований на збереження психічного здоров’я громадян під час війни, хоча, на жаль, не всі це розуміють.

"Я вже маю дуже багато критики від молоді, якій не подобається цей законопроєкт. Гонщикам заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони продовжують це робити, не розуміючи, що часи змінилися й сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. Гучні звуки травмують людей, які чули війну. Тож я впевнений, що більшість українців підтримує відповідну ініціативу й ми найближчим часом проголосуємо за неї", - вказано у повідомленні.

Відповідний законопроєкт подано до Верховної Ради. До порядку денного парламенту документ було включено на початку лютого. Відповідно, вже найближчим часом народні депутати можуть його розглянути. Утім, суспільство розділилось на два табори. Якщо одні погодились із позицією ініціаторів законопроєкту, то інші її різко засудили.

У тексті законопроєкту наголошується, що "під час воєнного стану такі звуки шуму схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів". Чим створюють уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, "відволікаючи Збройні Сили та правоохоронців".

Відтак у разі ухвалення законопроєкту власникам гучних систем вихлопу доведеться їх демонтувати або ж сплачувати чималеньку суму.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо запровадження діяльності Військової поліції". Відповідний документ також передбачає штрафи для керманичів. Зокрема, водіям загрожуватимуть штрафи до 17 тисяч гривень за невиконання законних вимог співробітників військової поліції. Законопроєкт також передбачає арешт на строк до 10 діб за ненадання інформації або невиконання вимог.

"Законопроєктом передбачено, що військові поліцейські матимуть широкі повноваження. Зокрема перевірка документів у водіїв, зупинення автомобілів та здійснення їхнього поверхневого огляду", - йдеться в повідомленні.

В ухилянтів вилучатимуть авто

А ще від недавнього часу водії можуть не лише влетіти на гроші, а й взагалі втратити свої автівки. Таким чином каратимуть керманичів-ухилянтів. Зокрема військовозобов’язаних чоловіків, які порушать правила мобілізації, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами.

Про це йдеться у законі, який набув чинності 18 травня 2024 року. Також у ньому передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь ЗСУ з 18 травня. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів.

"Не можна забрати авто у людини, для якої водіння це основне джерело доходу, у інваліда І чи ІІ групи та батьків дитини з такою інвалідністю. Рішення про вилучення має видати місцева держадміністрація. Забрати авто можуть представники ТЦК, СБУ, розвідувальних органів. Має бути складено акт прийому-передачі", - зазначили в Міноборони.

У депутатів забиратимуть авто

Утім, мобілізація авто стосуватиметься і народних депутатів. Про це виданню "Телеграф" повідомила адвокатка Тетяна Книш. За її словами, у законі про мобілізацію використовується слово "громадяни", коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність.

Попри це досі у жодного нардепа автівку не вилучали. Народні обранці продовжують їздити на роботу на розкішних авто і ініціювати нові законопроєкти, які не завжди схвально оцінює суспільство.

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