На Закарпатті сталася моторошна ДТП — загинули люди (фото)

На Закарпатті, у місті Тячів, 5 березня сталася аварія за участі трьох авто. За попередніми даними, за кермом одного з них перебував працівник ДСНС, який загинув на місці ДТП.

Про це йдеться у повідомленні "Суспільного" із посиланням на слова речниці Нацполіції у Закарпатській області Ганни Дан.

За її словами, ДТП за участі трьох авто сталася орієнтовно 17:30. За кермом одного з авто був працівник ДСНС, який загинув.

ДТП на Закарпатті Фото: ТСН.ua

"Поліція працює на місці події. Правову кваліфікацію ДТП встановлюватиме ДБР", — додала Ганна Дан.

ДТП на Закарпатті Фото: ТСН.ua

В Управлінні ДСНС в Закарпатській області ДТП поки не прокоментували.

ДТП на Закарпатті Фото: ТСН.ua

Кореспондент ТСН.ua надіслав фото з місця дорожньої аварії.

Нагадаємо, у Львові сталася ДТП за участю 53-річного водія Volkswagen Golf. Він не впорався з керуванням і протаранив припаркований автомобіль тієї ж марки.

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