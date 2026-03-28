Водії в Україні можуть втратити права через нову систему штрафів

Нова система штрафів для водіїв в Україні / © Еxpress

Уже цього року в Україні можуть запровадити систему штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, яка передбачатиме покарання у вигляді позбавлення водійських прав.

Про це розповів народний депутат Володимир Крейденко в ефірі телеканалу «Рада».

За його словами, нинішня система штрафів не спонукає водіїв сумлінно дотримуватися ПДР. Мовляв, вони можуть хоч по 10-20 разів на день перевищувати швидкість, сплачувати штрафи і продовжувати порушувати правила.

«Якщо ми запровадимо систему штрафних балів, то водії отримуватимуть за кожне порушення правил дорожнього руху певний бал. Якщо вони, наприклад, наберуть до 15 балів за різні види порушень протягом року, то в них вилучається посвідчення водія. Тоді вони йдуть знову складати іспити, навчаються водити відповідно до вимог і тільки потім мають можливість отримати права назад», — сказав нардеп.

Крейденко зазначив, що така система існує в Німеччині, Франції, США, Польщі, де вона вже показала добрі результати, змушуючи водіїв керувати транспортом, не порушуючи ПДР.

Нардеп висловив сподівання, що відповідний законопроєкт буде ухвалено цього року.

Нагадаємо, з настанням весни у сервісних центрах МВС традиційно зростає кількість охочих скласти практичний іспит на право керування мототранспортом. У МВС розповіли, як і де можна здати цей іспит.

На початку березня в Україні запрацювали нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. 35 камер, які фіксуватимуть порушення ПДР, встановили у нових локаціях, ще 2 — відновили свою роботу.

Кабмін також схвалив законопроєкти, які змінюють правила паркування для водіїв з інвалідністю і тих, хто перевозить людей з інвалідністю. Передбачено розпізнавальні знаки, збільшення кількості місць та нові вимоги до документів.