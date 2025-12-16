- Дата публікації
Водіїв почали штрафувати за пасажирів на 34 тисячі гривень: що відомо
Нелегальні перевізники не сплачують податки, наймають непрофесійних водіїв і не гарантують якісні послуги, перевірити ліцензію можна за номером авто або VIN онлайн, зазначили в Управлінні держнагляду.
У Львівській області під час перевірки інспектори зупинили Volkswagen, який перевозив людей без ліцензії. Водію склали протокол за незаконне перевезення пасажирів.
Штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, повідомили в Управлінні державного нагляду у Telegram.
«Нелегальні перевізники» не сплачують податки, наймають непрофесійних водіїв і не гарантують якісні послуги. Перевірити ліцензію можна за номером авто або VIN онлайн», — зазначили в Управлінні державного нагляду.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11025, який посилює відповідальність за такі перевезення.
Нагадаємо, в Україні змінилися вимоги до обов’язкового технічного контролю транспорту, наближаючи нас до стандартів ЄС. Техогляд мають пройти не тільки легкові комерційні авто, а й причепи, вантажівки та автобуси.