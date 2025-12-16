Водіїв почали штрафувати за пасажирів на 34 тисячі гривень: що відомо

Складання протоколу за нелегальне перевезення пасажирів / © Укртрансбезпека

У Львівській області під час перевірки інспектори зупинили Volkswagen, який перевозив людей без ліцензії. Водію склали протокол за незаконне перевезення пасажирів.

Штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, повідомили в Управлінні державного нагляду у Telegram.

«Нелегальні перевізники» не сплачують податки, наймають непрофесійних водіїв і не гарантують якісні послуги. Перевірити ліцензію можна за номером авто або VIN онлайн», — зазначили в Управлінні державного нагляду.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11025, який посилює відповідальність за такі перевезення.

Нагадаємо, в Україні змінилися вимоги до обов’язкового технічного контролю транспорту, наближаючи нас до стандартів ЄС. Техогляд мають пройти не тільки легкові комерційні авто, а й причепи, вантажівки та автобуси.