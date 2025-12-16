ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
914
Час на прочитання
1 хв

Водіїв почали штрафувати за пасажирів на 34 тисячі гривень: що відомо

Нелегальні перевізники не сплачують податки, наймають непрофесійних водіїв і не гарантують якісні послуги, перевірити ліцензію можна за номером авто або VIN онлайн, зазначили в Управлінні держнагляду.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Складання протоколу за нелегальне перевезення пасажирів

Складання протоколу за нелегальне перевезення пасажирів / © Укртрансбезпека

У Львівській області під час перевірки інспектори зупинили Volkswagen, який перевозив людей без ліцензії. Водію склали протокол за незаконне перевезення пасажирів.

Штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, повідомили в Управлінні державного нагляду у Telegram.

«Нелегальні перевізники» не сплачують податки, наймають непрофесійних водіїв і не гарантують якісні послуги. Перевірити ліцензію можна за номером авто або VIN онлайн», — зазначили в Управлінні державного нагляду.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11025, який посилює відповідальність за такі перевезення.

Нагадаємо, в Україні змінилися вимоги до обов’язкового технічного контролю транспорту, наближаючи нас до стандартів ЄС. Техогляд мають пройти не тільки легкові комерційні авто, а й причепи, вантажівки та автобуси.

Дата публікації
Кількість переглядів
914
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie