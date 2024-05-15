Водіїв почнуть включати до Реєстру військовозобов'язаних: в Міноборони повідомили, коли запрацює "Оберіг"

Водій автоматично потрапить до Реєстру військовозобов'язаних одразу після отримання посвідчення.

Від червня 2024 року в Україні почне офіційно функціонувати Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", до якого потраплять і водії.

Про це розповіла заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко у коментарі dou.

Державна податкова служба України та ще низка відомств надаватиме дані до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Окрім податкової, "Оберіг" отримуватиме дані про водіїв від Міністерства юстиції, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Держприкордонної служби, Міністерства освіти та науки, Державної міграційної служби та від МВС.

Згідно із законом 3549-ІХ, було створено Реєстр військовозобов'язаних. Він передбачає здійснення цифровізації військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов'язаного.

Які дані про людину внесуть до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг"

Реєстр міститиме понад 30 категорії персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів: від персональних даних, таких як прізвище, і'мя та місця проживання, до інформації про володіння іноземними мовами.

Інформація про водіїв в Реєстрі "Оберіг"

серія водійського посвідчення військовозобов'язаного,

номер посвідчення водія,

дата видачі,

орган, який його видав,

термін дії та категорія ТЗ.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що Реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг" покликаний зібрати, зберегти та обробити інформацію для військового обліку в Україні під час мобілізації. Ба більше, він допомагатиме ТЦК оперативно розшукувати ухилянтів.

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