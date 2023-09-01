Водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені: що сталося

На трасі М-15 Одеса-Рені від 1 вересня можливе ускладнення. На автошляху розпочали ремонтні роботи. Вони триватимуть майже до кінця жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"З 1 вересня можливе ускладнення руху на ділянках автомобільної дороги Одеса-Рені (на Бухарест), у звʼязку з аварійно-ремонтними роботами дорожнього покриття. Це може вплинути на пропускну спроможність транзитної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ просять водіїв врахувати дану інформацію та завчасно планувати свої поїздки.

Роботи будуть виконуватись поетапно на трьох ділянках автодороги М-15:

км 49 - км 52, біля КПП Паланка;

км 109 - км 115, біля смт.Сарата;

км 155 - км 159, біля с.Баштанівка.

Розклад виконання робіт

Розклад ремонтних робіт на трасі Одеса-Рені. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляють, що рух на ділянках дороги, де будуть виконуватися роботи, відбуватиметься у реверсивному режимі. Учасників дорожнього руху, за допомогою дорожніх знаків, буде проінформовано про початок ділянки, де відбуваються роботи.

Як повідомлялося, від 3 серпня на Дніпропетровщині на 45 днів перекрили важливу трасу. Йдеться про автошлях Т-04-32 Божедарівка - Малософіївка - Нікополь. Дорожники розпочинають ремонт мосту через р. Базавлук. Зазначається, що рух мостом буде заборонено. Об'їзний шлях спрямовано через місто Дніпро.

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