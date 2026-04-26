Водіїв попереджають про небезпеки: в яких областях треба бути уважним
У більшості центральних, південних областей, а також на Харківщині та Сумщині пройдуть грози, місцями град та шквали
Сильна негода вирує в Україні: у низці областей патрульні ліквідовують наслідки стихії, а синоптики оголосили високий рівень небезпеки через штормовий вітер та грози.
Про це повідомили в Нацполіції.
На Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та у Києві екіпажі патрульної поліції посилено працюють на місцях інцидентів. Для того, щоб комунальні служби могли безперешкодно усувати наслідки негоди, правоохоронці оперативно організовують об’їзди для транспорту.
Прогноз синоптиків: де буде найгірша погода
За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця дня у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).
На решті території країни сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Завтра, 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Поради для водіїв
знижуйте швидкість та підтримуйте рівномірний рух без різких маневрів;
збільшуйте дистанцію до інших транспортних засобів;
вмикайте ближнє світло фар для кращої видимості;
уникайте ризикованих обгонів та різких перестроювань;
будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки — там вітер відчутно сильніший.
Рекомендації для пішоходів
уникайте перебування поруч із деревами, хиткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
обережно рухайтесь повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;
переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконайтеся, що водії вас помітили.
Нагадаємо, що в неділю, 26 квітня, Україна опинилася під ударом потужної негоди.
Зокрема, Київ накрили потужні дощі з градом, а в області зафіксовано перші серйозні руйнування інфраструктури.
А у Вінницькій області знесена зупинка та заблоковані траси.