Укрaїнa
98
2 хв

Водіїв попереджають про небезпеки: в яких областях треба бути уважним

У більшості центральних, південних областей, а також на Харківщині та Сумщині пройдуть грози, місцями град та шквали

Дмитро Гулійчук
© Національна поліція України

Сильна негода вирує в Україні: у низці областей патрульні ліквідовують наслідки стихії, а синоптики оголосили високий рівень небезпеки через штормовий вітер та грози.

Про це повідомили в Нацполіції.

На Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та у Києві екіпажі патрульної поліції посилено працюють на місцях інцидентів. Для того, щоб комунальні служби могли безперешкодно усувати наслідки негоди, правоохоронці оперативно організовують об’їзди для транспорту.

Прогноз синоптиків: де буде найгірша погода

За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця дня у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

На решті території країни сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Завтра, 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Поради для водіїв

  • знижуйте швидкість та підтримуйте рівномірний рух без різких маневрів;

  • збільшуйте дистанцію до інших транспортних засобів;

  • вмикайте ближнє світло фар для кращої видимості;

  • уникайте ризикованих обгонів та різких перестроювань;

  • будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки — там вітер відчутно сильніший.

Рекомендації для пішоходів

  • уникайте перебування поруч із деревами, хиткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;

  • обережно рухайтесь повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;

  • переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконайтеся, що водії вас помітили.

Поліція і наслідки негоди (10 фото)

Нагадаємо, що в неділю, 26 квітня, Україна опинилася під ударом потужної негоди.

Зокрема, Київ накрили потужні дощі з градом, а в області зафіксовано перші серйозні руйнування інфраструктури.

А у Вінницькій області знесена зупинка та заблоковані траси.

