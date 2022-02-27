Водіїв з вантажівками просять возити з Польщі гумдопомогу

Водіїв з вантажівками просять возити з Польщі гумдопомогу

Україні треба транспортні засоби, які перевозитимуть вантаж з Польщі до України.

У Львівській області шукають багато вантажівок для перевезення гуманітарної допомоги з Польщі до України.

Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

"Створюємо "зелений" коридор для перевезення гуманітарної допомоги з Польщі в Україну через Львівщину. Нам треба багато вантажівок, які постійно курсуватимуть між двома країнами. Возитимуть речі першої необхідності, медикаменти тощо", - йдеться у повідомленні.

Республіка Польща організовує гуманітарний хаб з цілої Європи для допомоги українським воїнам та переселенцям.

Нагадаємо, у столиці організовують координаційний гуманітарний штаб для забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності тих, хто потребує такої допомоги.

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