Водійське посвідчення із доставкою: отримати новий документ в Україні буде простіше

Посвідчення водія можна буде отримати через “Укрпошту” — у відділення або кур’єром.
Кабмін ухвалив постанову, яка спростить українцям отримання нових водійських прав. Після замовлення водійського посвідчення в “Дії” чи електронному кабінеті водія їх можна буде отримати на відділенні “Укрпошти” або кур’єром.
Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України.
“Замість того, щоб йти особисто до сервісного центру МВС, українці зможуть замовити нове посвідчення в найближчому відділенні “Укрпошти” або доставку кур'єром та забрати у зручний для себе час без черг. Це дозволить отримати послуги швидко, зручно, а найголовніше — безпечно”, - зазначили у Мінцифри, підкресливши, що така послуга особливо актуальна в час пандемії COVID-19.
У відомстві опублікували алгоритм необхідних дій для отримання нового посвідчення водія:
- зайдіть у застосунок “Дія” у розділ “Послуги” — “Заміна посвідчення водія”;
- виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання;
- виберіть спосіб доставки водійського посвідчення;
- прикріпіть скан або фото актуальної медичної довідки та підтвердьте відображення у водійському посвідченні групи крові та резус-фактора;
- вкажіть контактні дані;
- підпишіть заяву;
- після підписання та відправлення заяви оплатіть за послуги з видачі посвідчення водія та доставки.
Як тільки водійське буде готове, документ з’явиться у застосунку “Дія”, а пластиковий екзампляр доставлять згодом кур’єром або у вибране відділення “Укрпошти”.
Нагадаємо, у Європі дозволено їздити з нашими національними посвідченнями.