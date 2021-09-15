Водійське посвідчення із доставкою: отримати новий документ в Україні буде простіше

Посвідчення водія можна буде отримати через “Укрпошту” — у відділення або кур’єром.

Кабмін ухвалив постанову, яка спростить українцям отримання нових водійських прав. Після замовлення водійського посвідчення в “Дії” чи електронному кабінеті водія їх можна буде отримати на відділенні “Укрпошти” або кур’єром.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України.

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“Замість того, щоб йти особисто до сервісного центру МВС, українці зможуть замовити нове посвідчення в найближчому відділенні “Укрпошти” або доставку кур'єром та забрати у зручний для себе час без черг. Це дозволить отримати послуги швидко, зручно, а найголовніше — безпечно”, - зазначили у Мінцифри, підкресливши, що така послуга особливо актуальна в час пандемії COVID-19.

У відомстві опублікували алгоритм необхідних дій для отримання нового посвідчення водія:

зайдіть у застосунок “Дія” у розділ “Послуги” — “Заміна посвідчення водія”;

виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання;

виберіть спосіб доставки водійського посвідчення;

прикріпіть скан або фото актуальної медичної довідки та підтвердьте відображення у водійському посвідченні групи крові та резус-фактора;

вкажіть контактні дані;

підпишіть заяву;

після підписання та відправлення заяви оплатіть за послуги з видачі посвідчення водія та доставки.

Як тільки водійське буде готове, документ з’явиться у застосунку “Дія”, а пластиковий екзампляр доставлять згодом кур’єром або у вибране відділення “Укрпошти”.

Нагадаємо, у Європі дозволено їздити з нашими національними посвідченнями.

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