Водію вантажівки, який спровокував смертельну ДТП під Черніговом і вбив 13 осіб, повідомили про підозру

Водію вантажівки, який спровокував смертельну ДТП під Черніговом і вбив 13 осіб, повідомили про підозру

Чоловіка затримано.

У Чернігівській області повідомили про підозру водію вантажівки у скоєнні масштабної смертельної дорожньо-транспортної пригоди із 13 загиблими.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури затримано водія вантажівки та повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3. ст. 286 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 7 грудня близько 8:00 житель Чернігівського району, керуючи вантажним тягачем DAF, на 14 км автодороги "Чернігів-Грем'яч", порушив правила дорожнього руху.

Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes, який рухався у напрямку м. Чернігова. В результаті зіткнення водій автобуса та 10 пасажирів загинули на місці аварії, ще двоє пасажирів померли у лікарні. 7 пасажирів, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо:

Чернігівщина у жалобі за 13 жертвами смертельної аварії, яка сталася напередодні - фура зіткнулася із маршруткою. Всі загиблі були пасажирами мікроавтобуса.

У Чернігівській області сумують за 13 жертвами смертельної аварії

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