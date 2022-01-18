Водохреще 2022: чи вода з-під крану стає святою та коли її можна набирати

Водохреще (Йордан) вважається одним з найбільших церковних свят, а також останнім в різдвяно-новорічному циклі. 18 січня українці збираються за столом, щоб скуштувати “голодну кутю”, а вже наступного дня (19 січня) віряни святкують важливу подію — хрещення Ісуса Христа Іоанном Хрестителем в річці Йордані. Головним символом свята є вода. Церква стверджує — на Водохреще вона стає святою. Чи можна набирати воду з-під крана та коли це робити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вважається, що найсильніша вода саме на Водохреще та Хрещенський Святвечір. В ці дні вона стає святою, незалежно від джерела: річка, озеро та навіть вода з-під крану. Ще 387 року Іоанн Златоуст писав, що набрана на свято хрещення Ісуса Христа вода не портиться протягом всього року і зберігає свої цілющі властивості.

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Свята вода на Водохреще: коли набирати?

В Церкві рекомендують набирати свячену воду з джерела або річки, але якщо такої можливості немає, то підійде навіть вода з-під крану. Головне знати, коли саме освячується вода на Водохреще. Дехто вважає, що набирати потрібно лише в ніч на Хрещення Господнє (з 00.00 до 06.00). Але в Церкві визнають: вода на Водохреще стає святою ще раніше. Тому можна сміливо починати наливати її з-під крана вже 18 січня (з 18.00) і закінчувати до обіду 19 січня.

Свята вода на Водохреще: коли набирати? / pixabay.com

А якщо ви бажаєте використовувати святу воду на Водохреще протягом всього року та лікуватися нею, варто набрати її в період з 00.00 до 01.30 (в ніч на 19 січня). Згідно з повір’ями, в цей період її цілющі властивості найсильніші.

Проте не хвилюйтеся, якщо у вас не вийшло цього зробити. На Водохреще 2022, як і минулі роки, в церквах освячувати воду будуть протягом усього тижня.

Як правильно набирати і зберігати святу воду на Водохреще 2022?

Воду на Хрещення Господнє потрібно набирати в чисті прозорі ємності. Священники рекомендують використовувати для цього звичайні банки. Після того, як ви набрали святу воду, ємність потрібно накрити серветкою і поставити у прохолодне, темне місце. Краще, якщо вона буде стояти біля ікон. Віряни ставляться до водохресної води з величезною повагою, адже вважають, що вона є даром Господа.

Водохреще 2022: як правильно зберігати воду? / commons.wikimedia.org

Свячена вода використовується для окроплення оселі, членів сім’ї, різноманітних предметів побута, домашніх тварин. Її часто п’ють натщесерце для профілактики хвороб, адже вважається, що найсильніша вода саме на Водохреще. А якщо людина захворіла, рекомендується випити кілька ковтків святої води. Нею також окроплюють немовля, яке надто багато плаче та вередує.

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