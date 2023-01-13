Водохресний Святвечір: чому його називають "Голодна кутя", які традиції та обряди існують

18 січня віряни святкують Водохресний Святвечір (Надвечір'я Богоявлення або Голодна кутя). Що відомо про це свято та які традиції в українців існують — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Водохресний Святвечір — святковий вечір, який завжди припадає на 18 січня, тобто напередодні великого церковного свята Богоявлення Господнього (Водохреща). В цей час починають проводити обряди, які пов'язані із освяченням води.

В народі Водохресний Святвечір отримав назву "Голодна кутя". А все тому, що святковий стіл повинен бути пісним, а ще цього дня закінчувалися всі застілля та гучні розваги.

Водохресний Святвечір: що він означає

Назва "Святвечір" в Церкві пов'язана з традицією ставити на святковий стіл кутю або сочиво. Страву обов'язково готують з пшениці або рису, додають родзинки та інші сухофрукти. Також обов'язковими атрибутами вважаються перетертий мак і запашний мед.

18 січня — пісний день. Тому до вечора дозволяється лише пити воду. Після святкової вечері, яка також складається лише з пісних страв, продовжують поститися, поки в церкві не освятять воду.

Віряни обов'язково йдуть на святкову ранкову літургію, а коли повертаються, починають займатися прибиранням в оселі, приготуванням страв. Ввечері знову йдуть до храму на вечірнє богослужіння, після якого господар дому окроплює освяченною водою всі кімнати, дає кожному члену сім'ї випити ковток рідини і запрошує всіх за стіл.

Традиції та обряди

Водохресний Святвечір: традиції / Фото: pixabay.com

В народі Водохресний Святвечір вважали розгулом нечистої сили. Існувала думка, що вона найбільш небезпечна для людей в певний час доби. А саме від опівночі до 3 години ночі. Ці години ще навіть називали "диявольськими".

Для вірян цей день — день суворого покаяння та посту. Вони готують людей до світлого та важливого свята — Хрещення Господнього, яке святкується з особливою урочистістю. В Церкві проводять відразу два обряди, які пов'язані з освяченням води:

напередодні Хрещення Господнього (тобто на Водохресний Святвечір) — всередині храму;

в день самого Хрещення Господнього — на річці, озері чи іншому джерелі.

Здавна вірили, що водохресна вода допомагає очиститися від хвороб та гріхів, дає благословення Господнє. Цікаво, що наші предки наділяли особливою силою і сніг, зібраний напередодні Водохреща. Ним вмивалися, а потім довго зберігали та використовували для різних господарських потреб. Обтирали обличчя талим снігом дівчата, щоб залишатися молодими і красивими весь рік.

Перед Водохресним Святвечором господар будинку малював крейдою хрест на дверях. Це береже будинок від нечистої сили.

Народні прикмети на 18 січня

Йде сніг на Водохресний Святвечір — буде хороший врожай зернових;

Небо вночі тьмяне, зірок не видно — восени буде мало грибів;

На небі яскраві зірки — будуть добре плодитися ягнята;

Багато снігу на деревах до хорошого урожаю меду та плодів;

Йде сніг вранці — буде багато хліба та гречки.

Страви на Водохресний Святвечір

Традиційно на столі повинні бути лише пісні страви:

Голодна кутя — головна страва на святковому столі, готується з пшениці, перетертого маку, родзинок, меду. Додавати масло заборонено.

Пісний борщ — традиційна українська страва, яка готується цього дня без м'яса.

Запечена риба — найкраще готувати її на грилі чи в духовці. Можна додати гарнір з овочей.

Пісні пироги — начинка може бути різною (від картоплі до яблук).

Компот із сухофруктів — також його називають узваром. Найчастіше використовують сушені груші, яблука, чорнослив та курагу.

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