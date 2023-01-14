Водохресний Святвечір: картинки українською мовою, привітання у віршах та прозі

Водохресний Святвечір святкують віряни напередодні Хрещення Господнього — 18 січня. Не забудьте привітати рідних та близьких з цим світлим днем та побажати їм усього найкращого. А ТСН.ua підготував для вас картинки українською мовою та привітання.

Водохресний Святвечір: привітання у віршах та прозі

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всіх на диво,

Щоб жили щасливо!

Водохресний Святвечір: картинки / Фото: ТСН.ua

***

У Водохресний святвечір хочу побажати, щоб всі хвороби відступили від твоєї родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до твого порогу, щоб в серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса.

Водохресний Святвечір: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

Водохресний Святвечір: картинки / Фото: ТСН.ua

***

У Водохресний святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися від душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.

Водохресний Святвечір: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Нехай Хрещення у вашу хату

Добра вам принесе багато!

Розбудить приспані надії,

І щастям щедро вас засіє!

Водою скропить із любов’ю

І подарує вам здоров’я!

Водохресний Святвечір: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Від щирого серця у Водохресний святвечір бажаю світлих спонукань і добрих прагнень, щирих сподівань і справжніх почуттів. Бажаю скинути весь непотрібний баласт життя, позбутися від неприємних відчуттів і поганих спогадів, наповнити себе натхненням, продовжити свій шлях з вірою в душі і любов’ю в серці.

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