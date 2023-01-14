Водохресний Святвечір: картинки українською мовою, привітання у віршах та прозі

Водохресний Святвечір святкують віряни напередодні Хрещення Господнього — 18 січня. Не забудьте привітати рідних та близьких з цим світлим днем та побажати їм усього найкращого. А ТСН.ua підготував для вас картинки українською мовою та привітання.
Водохресний Святвечір: привітання у віршах та прозі
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всіх на диво,
Щоб жили щасливо!
***
У Водохресний святвечір хочу побажати, щоб всі хвороби відступили від твоєї родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до твого порогу, щоб в серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса.
***
Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить,
Бажаю бути всім здоровим,
Вітаю вас з Охрещенням Христовим!
***
У Водохресний святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися від душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.
***
Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов’ю
І подарує вам здоров’я!
***
Від щирого серця у Водохресний святвечір бажаю світлих спонукань і добрих прагнень, щирих сподівань і справжніх почуттів. Бажаю скинути весь непотрібний баласт життя, позбутися від неприємних відчуттів і поганих спогадів, наповнити себе натхненням, продовжити свій шлях з вірою в душі і любов’ю в серці.
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