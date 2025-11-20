"Водоканали" на межі: нардеп попередив про загрозу відключення постачання у великих містах

Міста можуть залишитися без води / © pixabay.com

Реклама

Українські підприємства, які забезпечують водопостачання та водовідведення, опинилися у критичному фінансовому стані через бездіяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Через відсутність коштів для оплати електроенергії великі міста, зокрема Умань, можуть залишитися без водопостачання та каналізації.

Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк в ефірі «Новини.LIVE».

Сергій Нагорняк звинуватив НКРЕКП у тому, що вона як регулятор фактично «вмила руки» та не ухвалює необхідних рішень щодо тарифів на водопостачання і водовідведення, щоб уникнути політичної відповідальності.

Реклама

За словами нардепа, нинішні тарифи не покривають реальних витрат водоканалів, оскільки за останні роки суттєво зросли ціни на електроенергію, роботу підрядників і зарплати. Це призвело до того, що підприємства, які відповідають за життєзабезпечення міст, перебувають на межі виживання. Нардеп навів приклад Умані, ситуація в якій є показовою для всієї країни.

«За законодавством встановлює тариф у місті Умані регулятор НКРЕКП на холодоводопостачання і водовідведення. Уманський водоканал сьогодні не має грошей для того, щоб сплачувати за електричну енергію. Їм відріжуть електроенергію, і уманці залишаться без води й без роботи каналізації. Це все по всіх великих містах», — пояснив він.

Політик наголосив, що оновлений склад НКРЕКП має взяти на себе відповідальність та ухвалювати складні, але необхідні рішення. Він підкреслив, що на рівні законодавства саме НКРЕКП встановлює тарифи на холодне водопостачання і водовідведення для міст.

Бездіяльність регулятора та небажання підвищувати тарифи, які б відповідали ринковим цінам, ставить під загрозу критично важливі комунальні послуги у великих населених пунктах України.

Реклама

Нагадаємо, минулого місяця інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%, але тарифи на комунальні послуги однаково зросли. Не всі комунальні складники здорожчали однаково. Найпомітніше зросла плата за послуги з управління багатоквартирними будинками.