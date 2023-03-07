"Водолази" та "човнярі": як боягузливі ухилянти намагаються втекти за кордон через річку

На Закарпатті затримали ухилянтів-"водолазів" та "човнярів", які намагалися перетнути кордон через бурхливу Тису.

На Закарпатті прикордонники затримали групи ухилянтів – "водолазів" та "човнярів", які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса.

Про це інформує пресслужба МВС.

Двох "водолазів" зупинили неподалік від кордону з Румунією. Чоловіки приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли.

Окрім документів та грошей, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.

Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників, також планували подолати Тису – щоправда, гумовим човном.

Чоловіки зізнались, що за організацію своєї "подорожі" двоє із них повинні були сплатити "туроператору" по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тис. доларів.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", склали протоколи, справи скерували до суду.

Наразі оперативники загону правоохоронці встановлюють особи організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Недавно мешканець Тернополя поскаржився в Мережі, що заплатив шахраям понад 5 тисяч гривень передоплати, щоб незаконно виїхати з України, однак його "кинули".

25 лютого водії автобуса пообіцяли ухилянтові вивезти його за кордон та влаштували "квест" прикордонникам.

Місяць тому на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Чоловік був вбраний у жіночий одяг та навіть нафарбував нігті.

В кінці січні на Закарпатті зловмисник за $12 тисяч пообіцяв переправити через кордон двох ухилянтів. Проте військовозобов'язаних чоловіків та їхнього "куратора" спіймали на гарячому

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