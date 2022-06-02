Водолази у річці Десна знайшли 500-кілограмову авіаційну бомбу та підірвали її: відео

Група водолазів-саперів обстежують річку Десна та прибережну територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Водолази-сапери вже перевірили близько трьох гектарів площі дна ріки Десна та її берега. Під час обстеження вони виявили авіаційну бомбу ФАБ-500, вагою у пів тонни, та декілька артилерійських снарядів.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
"Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152мм, які були знищені на місці", - розповів командир групи водолазів-саперів Державної спеціальної служби транпорту Міноборони Єгор Ошкало.
Попри ускладненні умови роботи, фахівці продовжують розщищати річку від вибухонебезпечних предметів.
"Водолази працюють в складних умовах. Велика швидкість течії, слабка видимість, забрудненість корчами, деревами, мулисте дно з просіданням ускладнюють пошуки. Але сапери наполегливо, з запалом, виконують завдання та поступово повертають жителів звільнених територій до безпечних умов життя", - йдеться у повідомленні.
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