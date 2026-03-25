Води залишилося на два тижні: РФ зруйнувала критично важливу греблю на Донбасі

Російські війська зруйнували греблю на річці Сіверський Донець біля Райгородки на Донеччині. Через це в регіоні можуть виникнути серйозні проблеми з водопостачанням.

Про це інформує «Суспільне».

Що відомо про удар по греблі на Донеччині

За даними комунального підприємства «Вода Донбасу», оккупанті 23 березня вдарили по гідроспоруді двома авіабомбами. Внаслідок руйнування гідровузла наразі неможливо наповнювати водозабори каналу Сіверський Донець-Донбас.

В резервуарах першого та другого підйомів залишилося приблизно на дві тижні води. Через це у містах області планують запровадити графіки подачі води та закликають мешканців економно її використовувати.

Зазначається, що це гребля є ключовим для роботи каналу, який забезпечує водою значну частину Донеччини. Раніше російські війська вже пошкодили цю інфраструктуру, а після її відновлення знову знищили ударами.

Нагадаємо, експерт попередив, що росіяни літом можуть завдавати ударів не лише транспортом. Ціллю можуть стати і об'єкти водопостачання.