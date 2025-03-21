Вогняна ніч у Росії та атака дронів на українські міста: головні новини ночі 21 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 березня 2025 року:
- У Суджі горить газовимірювальна станція: пожежу видно навіть з Курська Читати далі –>
- Запорізький район під ударом: поранено п’ятьох осіб, серед них дитина – ДСНС Читати далі –>
- Невідомі безпілотники намагаються атакувати аеродром у Волгоградській області РФ Читати далі –>
- Гаряча ніч у РФ: на нафтобазі у Краснодарському краї стався повторний вибух, є потерпілі Читати далі –>
- Ворог атакував передмістя Одеси: є постраждалі Читати далі –>
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