Вогняна помста: в Одеській область чоловік підпалив своєму знайомому вантажівку та мікроавтобус

Вогняна помста: в Одеській область чоловік підпалив своєму знайомому вантажівку та мікроавтобус

Вогонь повністю знищив транспортні засоби.

В Одеській області чоловік помстився своєму знайомому і спалив його вантажівку та мікроавтобус.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як з'ясувалося, інцидент стався в Успенівській об'єднаній територіальній громаді. Там 32-річний місцевий мешканець вирішив помститися своєму знайомому, тому підпалив його вантажівку з причепом і мікроавтобус, які стояли біля будинку.

В результаті чого транспортні засоби повністю знищені вогнем.

"Зловмиснику оголосили підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. В рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 (“Умисне знищення або пошкодження майна”) КК України, призначено низку експертиз. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", — розповів начальник відділення поліції №1 Олександр Буюклі.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік у власному будинку підірвався на гранаті. Попередньо, напередодні в родині чоловіка стався конфлікт.

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