"Вогонь фактично йде з конвеєра": Жданов про те, як Росія вирішує проблеми з боєприпасами

В РФ є проблеми з кількістю боєприпасів. Частина з них застаріла, а ще частина потрапляє на фронт одразу з конвеєра.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"У російської армії великі проблеми. Ми весь час киваємо на західних аналітиків і говоримо, що вони сказали, що російська армія - друга в світі, і весь світ повірив. Справа в тому, що ніхто не врахував війни, які провела РФ за ці 30 років, починаючи з двох чеченських воєн. При чому в другій чеченській війні витрата боєприпасів був просто необмежений. Потім була війна в Грузії і в Сирії, були бойові зіткнення в Лівії і ось війна в Україні", - говорить Жданов.

За словами есперта, в перші місяці війни ЗС РФ дотримувалися тактики випаленої землі, коли за короткі проміжки часу використовували шалену кількість боєприпасів. Зараз ситуація дещо змінилася.

"З'являється ситуація, коли за даними Головного управління на складах лежать мільйони тонн боєприпасів, але ніхто не говорить про те, що вони старі. Це - знаряддя Другої світової війни і поствоєнного періоду. А сучасні боєприпаси на сьогоднішній день вже в обмеженій кількості. Під час проведення контрнаступальних дій ми захоплюємо склади боєприпасів і бачимо, що снаряди калібру 122 мм датовані 2022 роком випуску. Вогонь фактично йде з конвеєра", - говорить Жданов.

Він додає, що гаубиці Д-1 1943 року, які почала використовувати РФ в Україні, перебувають в страшному стані, але рідко дають осічку.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов розповів, чи зможуть російські війська використовувати Дніпро у зимовий час для постачання зброї та перекидання війська.

Раніше Росія домовилася про постачання боєприпасів із КНДР. На думку військових експертів, північнокорейського постачання боєприпасів не вистачить росіянам, щоб переломити ситуацію на полі бою.

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