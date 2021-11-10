Вогонь гасили дві з половиною години: на Дніпропетровщині згорів торгово-розважальний комплекс

Вогонь гасили дві з половиною години: на Дніпропетровщині згорів торгово-розважальний комплекс

Що саме спричинило пожежу, встановлюють поліцейські.

У Кам'янському Дніпропетровській області вранці 10 листопада сталася масштабна пожежа. Внаслідок чого за дві з половиною години згорів торгово-розважальний центр.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася на бульварі Будівельників у Дніпровському районі міста. Там розгорівся вогонь у будівлі торгово-розважального комплексу, під дахом якого знаходяться кафе, ломбард та три магазини непродовольчих товарів.

Вогонь за лічені хвилини охопив дах будівлі на площі 700 квадратних метрів.

“Вогнем пошкоджено дах будівлі, меблі, господарчі товари, оздоблення приміщень. Пожежу локалізовано о 08:49 та повністю ліквідовано о 10:21. На момент гасіння пожежі постраждалих та загиблих немає”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило виникнення вогню, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

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