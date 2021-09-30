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Вогонь гасили три години: в Одеській області під час пожежі загинула людина

Вогонь гасили три години: в Одеській області під час пожежі загинула людина

Головне Управління ДСНС України у Херсонській області

Ща стало причиною трагедії - наразі невідомо.

У селі Главани Болградського району рятувальники три години гасили пожежу. На згарищі виявили тіло.

Про це повідомляють у ДСНС в Одеській області.

За інформацією ДСНС, повідомлення про загоряння надійшло до служби 29 вересня о 23:26. Пожежа сталася у приміщенні колишньої вівчарні. 

Після ліквідації о 02:41 на згарищі знайшли тіло людини. Ймовірну причину загоряння поки встановлюють.

Нагадаємо, у Первомайську під час пожежі в будинку загинув чоловік. Пожежу спричинила необережність власника під час куріння.

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