Вогонь гасили три години: в Одеській області під час пожежі загинула людина

Ща стало причиною трагедії - наразі невідомо.
У селі Главани Болградського району рятувальники три години гасили пожежу. На згарищі виявили тіло.
Про це повідомляють у ДСНС в Одеській області.
За інформацією ДСНС, повідомлення про загоряння надійшло до служби 29 вересня о 23:26. Пожежа сталася у приміщенні колишньої вівчарні.
Після ліквідації о 02:41 на згарищі знайшли тіло людини. Ймовірну причину загоряння поки встановлюють.
Нагадаємо, у Первомайську під час пожежі в будинку загинув чоловік. Пожежу спричинила необережність власника під час куріння.