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Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів: ДСНС показала кадри з місця удару по "Епіцентру" в Харкові

Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів: ДСНС показала кадри з місця удару по "Епіцентру" в Харкові

Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів: ДСНС показала кадри з місця удару по "Епіцентру" в Харкові

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові / Фото: ДСНС України у Telegram

Рятувальники намагаються приборкати полум'я.

Співробітники ДСНС борються з наслідками обстрілу будівельного гіпермаркету в Харкові. Постраждало щонайменше 24 людини, ще 2 – загинули.

Про це повідомляє ДСНС.

За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів. Працюємо. Рятуємо", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, армія РФ цинічно вдарила по "Епіцентру" в Харкові. 

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