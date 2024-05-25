Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів: ДСНС показала кадри з місця удару по "Епіцентру" в Харкові

Співробітники ДСНС борються з наслідками обстрілу будівельного гіпермаркету в Харкові. Постраждало щонайменше 24 людини, ще 2 – загинули.

Про це повідомляє ДСНС.

За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів. Працюємо. Рятуємо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія РФ цинічно вдарила по "Епіцентру" в Харкові.

Читайте також: