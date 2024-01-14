Вогонь охопив три метри і позбавив життя: на Вінничині під час пожежі загинула 82-річна жінка

Вдень 14 січня близько 15:00 зайнявся будинок в селі Гущинці Іванівської громади Хмільницького району, що на Вінничині. У пожежі загинула літня мешканка.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Унаслідок загоряння загинула 82-річна жінка. Хоч площа пожежі склала лише три квадратних метра, але цього стало достатньо, щоб вогонь позбавив життя людини.

Тому, рятувальники Вінниччини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті.

Тим часом стало відомо, хто підпалив ТРЦ "Космополіт" в Києві. Під час розслідування займання парку розваг торговельно-розважального комплексу в Солом’янському районі столиці поліція виявила, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу маленького відвідувача парку розваг, а саме, семирічного хлопчика.