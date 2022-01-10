Вогонь у моторному відсіку: у Дніпропетровській області на ходу спалахнув рейсовий автобус

У момент, того що сталося, в салоні перебував тільки водій.
У Кам'янському Дніпропетровській області 10 січня на ходу спалахнув пасажирський автобус.
Про це повідомили у пресслужбі Кам'янського районного управління ДСНС області.
Подія сталася близько 7:30 поряд з кільцевою зупинкою трамвая. Там на ходу спалахнув автобус Mercedes-Benz, що курсує за маршрутом 22-б. Зайнявся моторний відсік. У момент, того що сталося, в салоні перебував тільки водій.
“По прибуттю було встановлено, що під час руху загорілась проводка в моторному відсіці автобуса. Постраждалих не було. Встановленням причини займаються слідчі поліції”, — розповіли в пресслужбі управління ДСНС області.
Нагадаємо, що у Миколаєві у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Металургів сталася пожежа. На місці рятувальники виявили тіло чоловіка.
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