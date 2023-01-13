Вогонь знищив все: на Житомирщині у будинку згоріли двоє чоловіків (фото)

У селі Стовпинка Коростенського району під час пожежі в приватному будинку загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Житомирській області.

"До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку. На місці події бійці ДСНС встановили, що вогонь встиг повністю охопити оселю. Зі слів сусідів стало відомо, що в середині перебуває власник будинку, якого напередодні бачили з товаришем. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в кімнаті на підлозі загиблого 52-річного господаря та тіло чоловіка, особа якого наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС у Житомирській області

Вогнем знищено покрівлю, перекриття будинку та майно. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються спеціалістами.

Нагадаємо, у Нікополі під час пожежі загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє дітей отруїлися димом.

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