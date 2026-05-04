Вогняне пекло на Закарпатті: на курорті в горах вщент згорів готель (фото)

Згорілий готель на гірськолижному курорті на горі Красія / © ДСНС Закарпаття

Реклама

На закарпатському курорті в селі Вишка у ніч проти 4 травня спалахнула масштабна пожежа, яка знищила дерев’яний готель. Рятувальники боролися з вогнем на горі Красія понад десять годин, намагаючись врятувати сусідні будівлі.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу надійшло 3 травня о 22:15: вогонь охопив дерев’яну будівлю готелю на території гірськолижного курорту в селі Вишка Ужгородського району. Через велику кількість дерев’яних конструкцій полум’я швидко поширювалося, фактично перетворивши споруду на суцільний осередок горіння.

Реклама

До ліквідації пожежі залучили 29 рятувальників та вісім одиниць техніки. Роботи ускладнювалися значним пожежним навантаженням, тому гасіння тривало всю ніч. О 05:30 пожежу вдалося локалізувати на площі 1175 кв. м, а о 09:05 — повністю ліквідувати.

У результаті вогонь знищив готель площею 1050 кв. м, а також сусідню будівлю на 125 кв. м. Водночас рятувальникам вдалося захистити розташований поруч триповерховий дерев’яний будинок — полум’я до нього не перекинулося.

Пожежа знищила готель на горі Красія (7 фото) © ДСНС Закарпаття © ДСНС Закарпаття © ДСНС Закарпаття © ДСНС Закарпаття © ДСНС Закарпаття © ДСНС Закарпаття © ДСНС Закарпаття

Нагадаємо, в кінці квітня у селі Ізки на Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в дерев’яному готелі, що охопила 1000 кв. м. Через сильний вітер і відсутність водопостачання ліквідація вогню ускладнювалася. Рятувальники ДСНС продовжували гасіння та з’ясовували причини події.

Новини партнерів