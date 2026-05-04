Вогняне пекло на Закарпатті: на курорті в горах вщент згорів готель (фото)

Масштабна нічна пожежа на горі Красія мобілізувала десятки рятувальників та спецтехніку. Полум’я охопило понад тисячу квадратних метрів.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Згорілий готель на гірськолижному курорті на горі Красія

Згорілий готель на гірськолижному курорті на горі Красія / © ДСНС Закарпаття

На закарпатському курорті в селі Вишка у ніч проти 4 травня спалахнула масштабна пожежа, яка знищила дерев’яний готель. Рятувальники боролися з вогнем на горі Красія понад десять годин, намагаючись врятувати сусідні будівлі.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу надійшло 3 травня о 22:15: вогонь охопив дерев’яну будівлю готелю на території гірськолижного курорту в селі Вишка Ужгородського району. Через велику кількість дерев’яних конструкцій полум’я швидко поширювалося, фактично перетворивши споруду на суцільний осередок горіння.

До ліквідації пожежі залучили 29 рятувальників та вісім одиниць техніки. Роботи ускладнювалися значним пожежним навантаженням, тому гасіння тривало всю ніч. О 05:30 пожежу вдалося локалізувати на площі 1175 кв. м, а о 09:05 — повністю ліквідувати.

У результаті вогонь знищив готель площею 1050 кв. м, а також сусідню будівлю на 125 кв. м. Водночас рятувальникам вдалося захистити розташований поруч триповерховий дерев’яний будинок — полум’я до нього не перекинулося.

Пожежа знищила готель на горі Красія (7 фото)

пожежа на горі Красія на Закарпатті_6 / © ДСНС Закарпаття

пожежа на горі Красія на Закарпатті_1 / © ДСНС Закарпаття

пожежа на горі Красія на Закарпатті_5 / © ДСНС Закарпаття

пожежа на горі Красія на Закарпатті_3 / © ДСНС Закарпаття

пожежа на горі Красія на Закарпатті_7 / © ДСНС Закарпаття

пожежа на горі Красія на Закарпатті_8 / © ДСНС Закарпаття

пожежа на горі Красія на Закарпатті_4 / © ДСНС Закарпаття

Нагадаємо, в кінці квітня у селі Ізки на Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в дерев’яному готелі, що охопила 1000 кв. м. Через сильний вітер і відсутність водопостачання ліквідація вогню ускладнювалася. Рятувальники ДСНС продовжували гасіння та з’ясовували причини події.

