Будинки у вогні та поранені жителі: усе про нічну атаку дронів на 4 області України (фото)

Пожежа в Київській області через російську атаку у ніч проти 20 квітня / © ДСНС

У ніч проти 20 квітня російська армія випустила по Україні 142 безпілотники різних типів, спричинивши пожежі та руйнування у житлових секторах кількох областей. Через атаку пошкоджені також підприємства, інфраструктура та автомобілі. На жаль, є постраждалі.

Атака на Київську область

У ніч проти 20 квітня російські війська здійснили атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників. У Броварському районі під удар потрапив житловий сектор — унаслідок влучання загорівся один із будинків.

Постраждав чоловік 1974 року народження, його доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Вранці очільник Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що у Броварському районі пошкоджено два приватні будинки, чотири транспортні засоби. Також вибиті вікна у квартирі багатоквартирного будинку та у приміщенні басейну.

На місцях подій працюють усі оперативні служби.

Удар РФ по житловому сектору на Київщині: спалахнула пожежа

Атака на Харків та область

У Харкові ворог уночі двічі атакував Слов’янський район. Спочатку було зафіксовано два влучання безпілотників, а згодом окупанти завдали ще одного удару. Наразі відомо щонайменше про двох постраждалих. Усі обставини уточнюються, на місці працюють екстрені служби.

У Харківській області загарбники вдарили дроном по триквартирному житловому будинку у Великому Бурлуці. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа площею близько 200 кв. м. На жаль, травм зазнали троє мешканців. Медики ДСНС надали їм необхідну допомогу.

Рятувальники працювали в надзвичайно складних умовах, ризикуючи через можливі повторні удари, щоб швидко ліквідувати пожежу та не допустити її поширення на сусідні будівлі.

Наслідки атаки на Харківщину 20 квітня / © ДСНС

Атака на Миколаїв

У Миколаєві внаслідок атаки дрона пошкоджено багатоповерховий будинок, кілька приватних осель, автомобілі, а також об’єкти інфраструктури — лінії електропередач і трамвайні колії. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Атака на Кривий Ріг

Під ранок російські війська атакували дронами типу «Шахед» об’єкт інфраструктури у Кривому Розі, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Триває аварійно-рятувальна операція, зафіксовано пошкодження багатоповерхових будинків, проводяться обстеження.

Травмовано 39-річного чоловіка — його стан легкий, лікується амбулаторно.

Крім того, під обстрілами опинився Нікопольський район: постраждали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. П’ятеро людей отримали травми. Пошкоджено підприємства, інфраструктуру, приватні та багатоквартирні будинки.

Атака на Україну — звіт Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 20 квітня ворог застосував 142 ударні безпілотники різних типів, зокрема «Шахед» (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас» та інші. Близько 100 із них — «Шахеди».

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО знищила або подавила 113 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних безпілотників у 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у ще шести місцях.

Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія планує посилити повітряний терор, завдаючи до семи масованих ударів на місяць. За даними розвідки, кожна така атака може поєднувати щонайменше 400 безпілотників та 20 ракет.