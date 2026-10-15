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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вогняний удар по енергетиці: РФ атакувала газовий об’єкт в одній з областей

Російські війська вкотре завдали удару по енергетичному сектору України, атакувавши об’єкт «Нафтогазу».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака російськими дронами / Ілюстративне фото

Атака російськими дронами / Ілюстративне фото / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 15 жовтня у Полтавській області росіяни вдарили дроном по газовидобувній інфраструктурі «Групи Нафтогаз». Роботу об’єкта довелося призупинити.

Про це повідомили у «Нафтогазі».

Унаслідок удару ворожого безпілотника по газовидобувній інфраструктурі на Полтавщині було пошкоджено технологічне обладнання. На об’єкті спалахнула пожежа, через що його роботу тимчасово призупинили.

«Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань», — зазначив в.о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що 22 вересня російські війська атакували балістичними ракетами об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині, повністю його знищивши. Щонайменше п’ять ракет поцілили по технологічних об’єктах, які вже тривалий час не працювали. Цей удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об’єкта.

До слова, раніше військовий оглядач Богдан Мирошников попереджав, що перед початком опалювального сезону в Україні можуть з’явитися прогнози про дефіцит газу та графіки його подавання, однак підстав для колапсу немає. Мирошников зазначав, що попри систематичні російські атаки протягом 4,5 років, проблеми з газопостачанням залишалися локальними та тимчасовими. Газова система є більш децентралізованою, ніж електрична, а її пошкодження відновлюються відносно швидко.

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