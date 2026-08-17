Порт в Одеській області / © Associated Press

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У ніч проти 17 серпня Росія атакувала Одеську область. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, внаслідок обстрілу виникли пожежі. Станом на ранок рятувальники повністю їх ліквідували.

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«Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждали 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога», — зазначив посадовець.

Атака РФ по Україні — що відомо

Нагадаємо, напередодні Росія атакувала Київ, пошкодивши два українські видавництва «Наш Формат» та «Лабораторія» в Києві, які розташовані біля станції метро «Почайна».

Також під час цього обстрілу Росія знищила один із найвідоміших символів культурного та інтелектуального життя столиці — легендарний книжковий ринок на Почайній у Києві.

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