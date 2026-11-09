Вогонь у кількох будинках: Росія атакувала житлову забудову обсласного центру

Пожежники / © unsplash.com

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Унаслідок чергової російської атаки на Хмельницький та область пошкоджено приватні житлові будинки, у кількох оселях виникли пожежі.

Про наслідки нічного обстрілу 9 листопада повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

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За словами начальника ОВА Сергія Тюріна, російський безпілотник атакував обласний центр, унаслідок чого постраждала житлова забудова. Вогонь охопив кілька приватних будинків.

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Наразі на місцях подій працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші профільні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

«На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки», — повідомив Сергій Тюрін.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. Водночас інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки російського удару продовжує уточнюватися.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки, одна людина зазнала травм.

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Ми раніше інформували, що у Хмельницькому після вибухів зафіксували пошкодження житлових будинків, а місцеві жителі повідомляли про стовп диму над містом.

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