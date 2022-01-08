"Воістину воскресе!": нардеп Кива відповів на привітання Тищенка з Різдвом

Одіозний нардеп відповів своєму колезі по роботі і рейтингу Миколу Тищенку на привітання з Різдвом.
Одіозний політик Ілля Кива, якого українці назвали найбільшим "розчаруванням року", відповів своєму колезі по роботі і рейтингу Миколу Тищенку на привітання з Різдвом.
Так, зокрема, у своєму Telegram-каналі одіозний політик опублікував скриншот із привітанням Тищенка і написав: "Воістину Воскресе!"
Раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, вочевидь, переплутав свята і 7 січня, коли українці святкували Різдво, привітав усіх із Великоднем.
Нагадаємо, найбільшим "розчаруванням року" українці назвали двох нардепів: Миколу Тищенка та Іллю Киву.
Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.
"Винятково, як "розчарування року", опитані назвали: Миколу Тищенка (1,2%), Іллю Киву (1,2%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%)", - йдеться у дослідженні.
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