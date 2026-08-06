"Воюють, бо дурні": у Чернівцях водій маршрутки зневажив українських військових (відео)

«Дурні, за Зеленського воюють»: у Чернівцях водій маршрутки образив військових та їхні родини

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У Чернівцях водій автобуса нецензурно і образливо висловлювався на адресу військових та їхніх родин, які мають право на пільговий проїзд.

Відео конфлікту оприлюднив колишній радник міністра МВС Михайло Апостол.

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Судячи з контексту, конфлікт стався через те, що мати або дружина військового хотіла скористатися правом пільгового проїзду, а він їй відмовив у цьому. Під час суперечки водій образив українських військових і висловлював проросійські наративи.

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«Вони воюють, бо самі хочуть воювати. Бо дурні. За бандитів воюють, Зеленського. Ваші воюють, бо дурні воюють. Герої ті, хто коло сімей… Їхні діти воюють — а хто їх заставляв. Дурні, що пішли. Мені по**ати, що вони пішли. За Зеленського бандіта воювати?» — говорив водій.

Дата публікації 17:31, 06.08.26 Кількість переглядів 101 «Воюють, бо дурні»: у Чернівцях водій маршрутки зневажив українських військових

Що було потім

Поліцейські Буковини оперативно встановили особу хама. Ним виявився 49-річний житель Чернівців.

Крім того, у поліції уточнили, що після завершення конфлікту одна з пасажирок кинула в його бік пластикову пляшку з водою. Водій, своєю чергою, жбурнув її у відповідь, унаслідок чого було пошкоджено скло пункту обміну валют.

«Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», — зазначили у поліції.

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На інцидент відреагували у Департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради.

Там запевнили, що зв’язалися з приватним перевізником, який обслуговує цей маршрут, після чого водія було звільнено.

«Результат: водія звільнено. Він перебував на випробувальному терміні, працював лише кілька днів і, очевидно, його не пройшов. Поведінка цього чоловіка є неадекватною та повністю суперечить цінностям нашої громади й повазі до українських захисників та їхніх родин», — зазначили у Департаменті.

Згодом Михайло Апостол, який і виклав відео конфлікту, опублікував наступний ролик, в якому скандальний водій уже просить вибачення за скоєне.

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Раніше у Франківську водій маршрутки втратив роботу через зневагу до матері воїна.

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