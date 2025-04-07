"Воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК" — керівник терцентру на Запоріжжі (відео)

Начальник Пологівського РТЦК Віктор Юрчук / Скриншот з Телеканал TV5

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Начальник Пологівського РТЦК та СП (Запорізька область) Віктор Юрчук вважає, що його робота важча, ніж у бійців на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TV5.

«У тебе є підрозділ, є люди — організуй роботу. План дали — виконуй. Повірте мені, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота, бо ми мусимо комплектувати Збройні сили: хтось іде на ротацію, хтось поранений — мусимо поповнювати… Зараз один із військкомів з інсультом лежить. Бо це все — нерви. Це важка робота. Але хто її буде робити — виконуємо», — зазначив Юрчук.

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Як працює ТЦК

Юрчук вважає, що підходи до мобілізаційної роботи застаріли і їх потрібно змінювати. Він каже, що особисто не ходить на оповіщення. Його підлегли ходять з поліціянтами, а вже правоохоронці займаються перевіркою документів.

«То все старе і не працює. Я не ходжу на оповіщення. В мене є патрулі, де мій солдат ходить з двома поліцеськими. Вони просто тупо — поліція — ходять і перевіряють документи. Не мої хлопці. Мої хлопці можуть тільки викликати машину, якщо людина — порушник, щоб завести на ВЛК», — зазначив військком.

Він запевнив, що «90% ТЦК працюють по совісті і по закону».

Юрчук також наголошує, що російські спецслужби активно ведуть підривну діяльність проти ТЦК, вербуючи до цього українських підлітків.

«Росіяни все для того роблять: наймають наших підлітків через свої спецслужби, щоб ті носили бомби, влаштовували провокації проти ТЦК», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині водії міського транспорту не вийшли на роботу через ТЦК.