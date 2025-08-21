Павло Діденко "Звіробій"

На передовій загинув мужній розвідник Павло Діденко «Звіробій» з Рівненщини, який воював уже 11 років, ще за часів АТО знищив десятки ворожих танків, а за його голову окупанти призначили 30 000 доларів.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Павло Діденко загинув 9 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Понад місяць він вважався зниклим безвісти, але, на жаль, дива не сталося. Павло був головним сержантом 1-ї розвідувальної роти 130-го окремого розвідувального батальйону.

Чоловік став на захист України ще 2014 року. У війську він узяв позивний «Звіробій». Боєць вижив в Іловайському котлі, 10 днів провів в оточенні ворога, перебував у найгарячіших точках АТО: у Дебальцевому, Пісках, під Маріуполем, брав участь у визволенні Павлопільська, Сорокиного Донецької області та інших населених пунктів.

Особливу славу він здобув, коли самостійно знищив 18 ворожих танків і склад боєприпасів з 20 тонами боєприпасів ворога. Варто зауважити, що ці подвиги «Звіробій» здійснив ще до початку повномасштабного вторгнення. За час своєї служби неодноразово був поранений, але однаково повертався на передову.

Нагороджений орденом «За мужність», орденом III ступеня «Слава і честь», медаллю «За військову службу Україні», медаллю «За участь у бою» та іншими численними відзнаками.

«Російські кати ще багато років тому призначили за життя нашого Героя винагороду — спершу 25 000, а згодом 30 000 доларів. Та вони ніколи не зрозуміють, що людська душа — безцінний дар від Бога, і жодні гроші не можуть виміряти мужність, любов та вірність своїй землі», — зазначили в дописі Римо-католицької парафії св. Йоана Непомука в м. Дубно, парафіянином якої він був.

Павло Діденко віддає священникові прапор України з фронту

У Павла залишилися дружина і троє дітей.

